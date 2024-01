Calciomercato Lazio | Nuovo (vecchio) nome per l'attacco: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato sta per entrare nell'ultima settimana, quella in cui si svilupperà la maggior parte delle trattative. Per quanto riguarda la Lazio la ricerca riguarda un esterno d'attacco in grado di dare nuova linfa al reparto offensivo, che nella prima parte di stagione ha fatto registrare numeri al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'Originale c'è un nuovo profilo nel mirino: "La Lazio sta avlutando la possibilità di prendere Federico Bernardeschi. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia per convincere Spalletti a convocarlo per gli Europei, quindi accetterebbe 6 mesi di contratto e anche la riduzione dell'ingaggio".

Bernardeschi, già accostato in passato alla Lazio, ha lavorato già con Sarri nella stagione 2019-20 alla Juventus, con un bilancio di 38 presenze e 2 gol tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il rapporto tra i due è stato molto buono, tanto che spesso il classe '94 ha ben parlato delle idee di gioco del tecnico toscano. Il secondo capitolo della loro storia potrebbe svolgersi nella Capitale, la Lazio è in fase di riflessione.