Calciomercato Lazio | Offerta all'Atalanta per un attaccante: la risposta della Dea

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Cercasi esterno d'attacco in casa Lazio. Non solo Bernardeschi. Nel mirino della dirigenza c'è anche Nicolò Cambiaghi, esterno di proprietà dell'Atalanta ma in prestito all'Empoli. Il classe 2000 ha collezionato sin qui 20 presenze condite da tre assist. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste avrebbe già presentato alla Dea la prima offerta da 8 milioni di euro per il cartellino. No del club bergamasco che chiede una somma più alta per il giocatore. Vedremo se nelle prossime ore la Lazio tonerà alla carica.