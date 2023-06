Calciomercato Lazio | Operazione regista: due top player nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - C'è una nuova priorità in casa Lazio e non è più il vice Immobile che resta comunque un ruolo che verrà coperto nei prossimi mesi. Sarri ha indicato la necessità di un centrale di centrocampo da affiancare a Cataldi nelle rotazioni, ma prima bisogna pensare all'uscita di Marcos Antonio. Il brasiliano vorrebbe muoversi in prestito, la società invece preferisce cederlo a titolo definitivo. Sul classe 2000 ci sono un paio di squadre interessate, ma sarà difficile recuperare i 7,5 milioni più 2 di bonus, somma con la quale è stato acquistato la scorsa estate. Nel mirino ci sono due top player. Il primo è Jorginho che resta una pista molto complicata. L'Arsenal lo ha acquistato dal Chelsea lo scorso gennaio per circa 11 milioni, ma già sarebbe disposto a cederlo. Non rientra nei piani di Arteta che ha chiesto l'arrivo di Declan Rice del West Ham. .Perché si concretizzi l'arrivo del centrocampista fedelissimo di Sarri servono due condizioni: dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e la Lazio dovrebbe usufruire del Decreto Crescita, dunque della tassazione agevolata, per garantire a Jorginho uno stipendio superiore ai 2 milioni di euro proponendo un contratto di 4 anni. L'italo brasiliano ad oggi guadagna 6 milioni. Una cifra fuori dalla portata della Lazio. La strada è in salita e complicata. Attualmente le condizioni sembrano mancare ma il mercato riserva sorprese.

Il secondo nome

In lista c'è anche Lucas Torreira che Sarri chiese già al primo anno. E' una pista decisamente più percorribile. L'uruguaiano, fresco di titolo con il Galatasaray, vuole lasciare la Turchia e spinge per il ritorno in Italia. E' stato prelevato nel 2022 dall'Arsenal per circa 6 milioni e ne guadagna 3 all'anno. Cartellino e stipendio sono alla portata. Sarri spera di abbracciare uno dei due prima della partenza per Auronzo. Sarebbe importante avere quasi tutti i pezzi nuovi. Luis Alberto verso la permanenza, da capire ancora il futuro di Milinkovic. Per il ruolo di vice Immobile riprende quota anche Pinamonti.