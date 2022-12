Calciomercato Lazio, ora tocca a Milinkovic: Lotito prepara il piano e il Real…

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Un Mondiale deludente per Milinkovic che sperava di riuscire a superare la fase a gironi e soprattutto di avere più spazio. Rammarico e rabbia, tanta per il centrocampista biancoceleste che riponeva nell’esperienza iridata molte speranze. Ora farà rientro nella Capitale, si unirà al resto dei compagni e inizierà la preparazione per la seconda fase della stagione. Dovrà concentrarsi solo sulla Lazio e soprattutto sul futuro. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, tornerà a Formello il 12 dicembre in tempo per partire alla volta della Turchia per il ritiro e iniziare a discutere di quella che sarà la sua avventura con l’aquila sul petto. È arrivato il tanto atteso momento, tutti i discorsi erano stati rimandati a dopo il Qatar. Bisognava capire solo quando si sarebbe presentata l’occasione.

FUTURO - La Lazio corre il rischio di perderlo a zero se non si trova l’accordo per un rinnovo, è in scadenza nel 2024. Lotito può offrire al suo gioiello un trattamento economico simile a quello di Immobile: 4 milioni più bonus, con una clausola d’uscita. Almeno così era emerso dopo l’ultimo incontro. Nel frattempo Kezman è al lavoro per cercare di trovare offerte per il suo assistito, la cifra d’uscita però ancora non è stata fissata. Questo, altro punto di divergenza tra l’agente e il presidente. Nel frattempo, il Real fa sapere che non è interessato smentendo le indiscrezioni arrivate nei giorni precedenti. Ancelotti ha altri piani. Le possibilità di veder partire il Sergente a gennaio si sono ridotte dopo l'avventura al Mondiale, ma non significa che il pericolo sia scampato. Ci sono sempre la Premier e la Juventus, conti permettendo, che potrebbero farsi avanti. Saranno giorni di riflessione, ognuno farà le proprie valutazioni. Bisognerà pazientare per capire come entrambe le parti si muoveranno, alla luce della situazione attuale il patron potrebbe tentare un nuovo approccio.

