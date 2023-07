Calciomercato Lazio | Pedro e quel "no" all'Arabia Saudita: cosa c'è dietro il rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Pedro si gode il suo ritiro ad Auronzo di Cadore, ancora una volta con la maglia della Lazio. Sì perché in 43 presenze, i suoi 7 gol hanno contribuito al raggiungimento della Champions League: traguardo tanto ambito dai biancocelesti. Il cielo più stellato d'Europa ha fatto sì che generasse una nuova intesa per un rinnovo di un anno, con opzione per quello successivo. Come ricorda il Corriere dello Sport, a Pedro il 1 luglio gli era scaduto il contratto. A far forza sul suo destino è stato un accordo verbale tra lui e il presidente Lotito, a cui non ha mai smesso di ribadire il suo desiderio di proseguire con la Lazio. Ad oggi dunque, il numero 9 si sente a suo agio a Roma, ha trovato un club che si adatta a lui. Le offerte da Qatar e Arabia Saudita non sono state mai prese in considerazione. Pedro vuole giocare la Champions League con la maglia della Lazio, il patto c'è, starà a lui dar un proprio seguito al cammino stellato biancoceleste.