Calciomercato Lazio | Pedro può rinnovare ancora: lo scenario

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Pedro è l'uomo copertina della Lazio. La rete al Celtic Park in pieno recupero ha regalato ai biancocelesti un successo in rimonta in Champions League fondamentale per la stagione, ma soprattutto ha portato entusiasmo nell'ambiente. Una vittoria che porta la firma dello spagnolo. L'ex Barcellona ha avuto un avvio difficile per un problema alla caviglia, ma ora sembra pienamente recuperato e pronto ad aiutare i compagni. Il suo nome in estate era stato accostato a molti club in Spagna e in Arabia Saudita, ma Sarri e Lotiti hanno sempre puntato su di lui e se lo tengono stretto. Alla fine è arrivato l'accordo per un prolungamento fino a giugno 2024 con opzione per un'altra stagione, nonostante la carta d'identità reciti 36 anni suonati. Ma come scatta l'opzione di rinnovo automatico? Lo chiarisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport che spiega come ci siano due ipotesi per prolungare l'accordo. La prima è al raggiungimento di 25 presenze ufficiali (probabilmente tra tutte le competizioni), mentre la seconda è totalmente in mano alla società biancoceleste che può scegliere in autonomia. In quest’ultimo caso la clausola va esercitata entro giugno. Considerando che l'iberico è già arrivato a quota 7 gettoni (5 in Serie A e 2 in Champions League), il traguardo delle 25 partite non è così distante.