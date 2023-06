Calciomercato Lazio | Pellegrini è la priorità per la fascia, ma occhio alle alternative

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole riscattare Luca Pellegrini. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei Sarri ha dato il suo benestare all'operazione. L'apprendistato di questi mesi è stato molto importante ed è una base importante dal quale ripartire. Il club biancoceleste però vorrebbe uno sconto rispetto 15 milioni stabiliti al momento del prestito a gennaio. L'obiettivo è quello di abbattere quasi il 50% per questo il presidente Lotito proverà a chiudere con la Juventus per meno di 10 milioni di euro. I negoziati partiranno la prossima settimana visto che martedì 20 giugno scadrà l'opzione per il diritto di riscatto fissato alle cifre pattuite nel mercato invernale. Il terzino resta in attesa, ha voglia conoscere il proprio futuro. A gennaio ha finalmente coronato il sogno di giocare nella squadra del cuore e spera di restarci. Al momento le opzioni più concrete potrebbero essere il coinvolgimento del terzino classe '99 in un'eventuale trattativa per Milinkovic alla Juve o il rinnovo del prestito a condizioni di diverse e con un obbligo di riscatto.

Le alternative a Pellegrini: non solo piste italiane

Naturalmente vanno valutate anche altre opzioni qualora la trattativa con i bianconeri non dovesse concludersi con la tanto attesa fumata bianca. Parisi dell'Empoli resta sempre uno degli obiettivi, ma ha un costo maggiore. Valeri della Cremonese ha invece una valutazione di circa 5 milioni di euro. In Spagna invece hanno accostato alla Lazio il nome di Sergiño Dest, classe 2000 di proprietà del Barcellona, quest'anno in prestito al Milan dove non ha trovato molto spazio e non ha impressionato più di tanto. C'è anche una possibilità low cost, ovvero Omar Campos, messicano 2002 del Santos Laguna. Per portarlo nella Capitale ci vogliono meno di 3 milioni di euro. Mancino naturale, buona tecnica e predisposizione a spingere sulla fascia. Nonostante sia molto giovane vanta già 91 presenze in prima squadra. È nel giro della Nazionale, ad aprile è stato convocato per la partita contro gli Stati Uniti. Un profilo da tenere sotto osservazione qualora non dovesse essere definito l'affare per Pellegrini, che resta comunque la priorità.