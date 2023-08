Calciomercato Lazio | Pellegrini e Rovella, ecco quando potrebbero arrivare

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini e Nicolò Rovella restano molto vicini alla Lazio. I biancocelesti sono in attesa delle firme dei giocatori per poi predisporre le visite mediche e permettere ai due di aggregarsi ai compagni sotto la guida di Maurizio Sarri. Il terzino ieri era in Sardegna con degli amici, mentre il centrocampista era a Monza per assistere alla gara di Coppa Italia della sua ex squadra. Proprio i lombardi e il Milan hanno provato a inserirsi nell'operazione, ma la Lazio è sicura di quanto fatto e aspetta i due. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ipotizza anche la data delle possibili visite mediche dei due. Secondo il quotidiano il 16 agosto sarebbe il giorno giusto per accogliere Pellegrini e Rovella che, una volta svolti i test del caso, si unirebbero al resto dei compagni per preparare il match con il Lecce.