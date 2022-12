Calciomercato Lazio, Pellegrini già a gennaio: tutti i dettagli della trattativa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO PELLEGRINI - La voglia spasmodica e la necessità tecnica. Luca Pellegrini alla Lazio, due esigenze che convergono: da una parte il desiderio del calciatore di tornare in Italia - protagonista in un club di livello - dall'altra la priorità del mercato indicata da Sarri. Tutti gli altri ruoli possono attendere. Ieri sera, dopo essersi liberato dagli impegni istituzionali, il presidente Lotito ha incontrato Enzo Raiola, agente del classe 1999. Si prova a imbastire la trattativa già per gennaio: potrebbero essere decisive le prossime 48/72 ore. Il ragazzo e il suo entourage spingono per trovare una soluzione immediata, in modo di non doversi ripresentare il 3 gennaio in occasione del raduno dell'Eintracht Francoforte. La fumata bianca dipende da alcuni paletti economici. Pellegrini guadagna 3 milioni di euro a stagione: la metà viene pagata dalla Juve, proprietaria del cartellino (il prestito non prevede il riscatto), l'altra metà spetta ai tedeschi. La Lazio, prelevandolo a metà stagione, dovrebbe versare 750 mila euro fino al prossimo giugno. Una cifra che andrebbe rivista in caso si decidesse di continuare insieme.

LA FEDE LAZIALE - Come anticipato a inizio dicembre, sono settimane che la Lazio ha allacciato i contatti per riportare Pellegrini nelle Capitale. Dopo Romagnoli, Luca sarebbe il secondo tifoso della Lazio con un passato da romanista a trasferirsi in biancoceleste. L'entusiasmo di certo non manca. Inoltre va aggiunto l'ottimo rapporto che c'è con Sarri, risalente ai tempi della Juve, quando il tecnico consigliò al ragazzo di andarsi a fare le ossa in prestito. L'unico ostacolo rimane quindi quello relativo allo stipendio: Pellegrini prende un ingaggio importante, è difficile pensare che possa abbassare di molto le proprie pretese per trasferirsi alla Lazio. Servirebbe un'offerta superiore ai 2 milioni di euro per convincerlo a sposare il progetto della sua squadra del cuore.

