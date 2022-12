Calciomercato Lazio, Pellegrini ha il via dell'Eintracht ma la Juve lo blocca: l'intreccio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO | Pellegrini freme per la Lazio, ma rischia di restare deluso. L'Eintracht non lo blocca, è la Juve a non essere favorevole all'interruzione del prestito ai tedeschi e all'eventuale trasferimento ai biancocelesti. La Lazio ha sempre considerazione l'opzione per giugno. Che il terzino voglia lasciare la Bundesliga già a gennaio ormai è chiaro, l'ha certificato il ds dell'Eintracht, Krösche. Fosse per Pellegrini l'esperienza si sarebbe già interrotta. S'è vociferato di un litigio con il tecnico Glasner, ma alla base della scelta di lasciare la Bundesliga ci sono problemi di adattamento. Il calciatore vuole tornare in Italia, se non ci riuscirà a gennaio sarà sicuramente a giugno. I manager ne hanno parlato con la Lazio. Era stato annunciato un appuntamento prima di Natale, che però sarebbe saltato. È possibile che ci sia un incontro con Lotito entro la settimana.

Rientrerà a Cortina appena concluderà gli impegni in Senato, i tempi sono stretti. La Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sempre ribadito che Pellegrini può essere un'opzione per giugno. I manager, dall'altra parte, spingono affinché si apra uno spiraglio per gennaio. L'Eintrach non fa problemi, a patto che la cessione avvenga in tempi più o meno brevi. Gli agenti vorrebbero garantire la possibilità di acquisire il terzino con le stesse modalità di trasferimento e di pagamento. Ma la Juve non sarebbe così propensa. Il problema sorgerebbe perché Pellegrini ha un contratto con la Juve fino al 2025, arrivò dopo un'operazione incrociata con la Roma. Al di là di tutto, Sarri non considera Pellegrini una prima scelta, continua a pensare a Parisi dell'Empoli. E alla Lazio non basta la cessione di Kamenovic per sbloccare l'indice di liquidità. Servirebbe anche la partenza di Fares.

