Calciomercato Lazio, Pellegrini in stand-by: la situazione dopo il primo contatto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è stato un primo contatto tra Claudio Lotito ed Enzo Raiola e per ora non è arrivata la fumata bianca per far approdare Luca Pellegrini a Formello. Un approccio interlocutorio, la pista Pellegrini non s'è scaldata come ci si aspettava. La Lazio al momento sembra più orientata sul mercato degli attaccanti, con la candidatura di Bonazzoli (ma attenzione alle sorprese) da tenere d'occhio. Pellegrini aspetta novità, per ora non ci sono scatti in avanti. Il contatto tra la Lazio e il suo entourage ha presentato alcuni ostacoli. Il terzino guadagna tre milioni più bonus, Lotito non s'è avvicinato a tale compenso, offre meno e per ora la proposta biancoceleste non convince chi assiste Pellegrini. Probabile che nelle prossime ore possano esserci nuovi contatti o addirittura un incontro per capire il da farsi e ragionare se ci sono margini per arrivare a un accordo. C'è ancora una speranza per far sì che il ragazzo possa coronare il sogno di approdare nella "sua" Lazio, ma per ora le parti sono più distanti. Il mercato è in evoluzione, siamo entrati nell'ultima settimana, tutto può ancora accadere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato ieri alle 15:37