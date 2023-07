Calciomercato Lazio | Pellegrini-Kerkez, volata a sinistra: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio lavora anche per consegnare a breve un rinforzo a Sarri sulla fascia sinistra di difesa. Luca Pellegrini è tornato alla Juve, scaduto il prestito e non esercitato il diritto di riscatto da quasi 15 milioni stabilito a gennaio. Il club sta lavorando su più tavoli. La candidatura del terzino romano non è tramontata, Pellegrini è il nome preferito da Maurizio Sarri, l’ha già allenato, conosce i dettami tattici del tecnico, non servirebbe un periodo d’adattamento alla linea del Comandante. Ma non solo. Sarri è rimasto colpito dalle qualità tecniche del ragazzo, ma anche da quelle umane, per come si è messo a disposizione, accettando anche lo scarso minutaggio della passata stagione. C’è da trovare un accordo con la Juventus. La Signora è disposta a cedere il classe ’99, ma serve trovare una quadra su cifra e formula. La Lazio vorrebbe impostare la trattativa in prestito (gratuito) e diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro, la Juve invece chiede un obbligo e una cifra più alta. Serve poi anche l’accordo sull’ingaggio con il giocatore che a Torino guadagna oltre 3 milioni a stagione.

La Lazio quindi si è cautelata lavorando su Milos Kerkez. Con l’ungherese c’è già un accordo per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Va trovata l’intesa con l’Az Alkmaar che per cederlo pretende 15 milioni di euro. La Lazio finora ha offerto un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva che si aggira sugli 11 milioni di euro. C’è una distanza da colmare, prima di poter arrivare a dama. Kerkez o Pellegrini? Sarri ha espresso la sua preferenza, pur dando il suo ok all’ungherese che è stato studiato dal suo staff e che bene aveva impressionato durante la doppia sfida di Conference. Pellegrini dal canto suo attende, spera di tornare a Roma, nel club di cui è tifoso, ma sta valutando anche altre proposte, soprattutto dalla Spagna, dove si sarebbe mosso anche l’Atletico Madrid…

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.