Calciomercato Lazio | Pellegrini, l'agente: "Sto parlando con Lotito. Sarri..."

WEBTV FUNERALI D'AMICO, LOTITO: "GRAVE PERDITA. CREDO ANCORA NELLE BANDIERE" - VIDEO Al termine dei funerali di Vincenzo D'Amico, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Una grave perdita. Stiamo parlando di una persona che ha fatto la storia del nostro club, entrando nel cuore dei nostri tifosi. È... Al termine dei funerali di Vincenzo D'Amico, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Una grave perdita. Stiamo parlando di una persona che ha fatto la storia del nostro club, entrando nel cuore dei nostri tifosi. È... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, NICOLAS DOMINGUEZ TORNA IN ORBITA PER LA MEDIANA Riemerge un nome noto in orbita Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Bologna vorrebbe trattenere il centrocampista classe '98 Nicolas Dominguez, corteggiato sia all'estero che in Serie A. Tra i club italiani interessati c'è la... Riemerge un nome noto in orbita Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Bologna vorrebbe trattenere il centrocampista classe '98 Nicolas Dominguez, corteggiato sia all'estero che in Serie A. Tra i club italiani interessati c'è la...