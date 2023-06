Calciomercato Lazio | Pellegrini resta avanti, ma occhio alle sorprese: la situazione a sinistra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio lavora anche per arrivare a un terzino sinistro, è un’esplicita richiesta di Sarri. Il tecnico confermerebbe Luca Pellegrini, l’ha allenato cinque mesi, conosce la linea, i movimenti richiesti da Sarri, può essere un vantaggio. Luca è tornato alla Juve, il prestito è scaduto, ci sono stati timidi contatti tra i club, se ne tornerà a parlare, ma la Lazio non ha intenzione di spendere più di dieci milioni per il classe ’99, si lavora per un nuovo prestito. La Juve vorrebbe un diritto di riscatto che possa diventare obbligo a facili condizioni. Pellegrini poi ha un ingaggio importante, alla Juve percepisce oltre tre milioni annui, Lotito non garantirebbe lo stesso stipendio, chiede un taglio - anche sostanzioso - all’entourage del giocatore. Per capirci, difficilmente la Lazio potrebbe andare oltre i due milioni a stagione di base fissa. Bisogna far quadrare i conti, il monte ingaggi non può lievitare in maniera consistente. Ci saranno nuovi contatti, si cercherà di trovare una quadra.

GLI ALTRI - Nella lista di Sarri c’era anche Fabiano Parisi, ma sul terzino dell’Empoli s’è mossa la Juventus e la richiesta dei toscani è alta, superiore ai dieci milioni di euro. È stato sondato Milos Kerkez dell'Az Alkmaar, piace molto allo staff tecnico, ha fatto breccia nella doppia sfida di Conference. Costa circa dieci milioni, chiederebbe un ingaggio in linea, poco superiore al milione di euro, la Lazio lo tiene in grande considerazione, è assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto. Può essere un fattore da considerare. Kerkez piace, oltretutto perché giovane (classe 2003), può diventare un investimento e un patrimonio anche economico per il club. Era stato sondato Tommaso Augello, ma ora la Sampdoria è in nuove mani, per cedere uno dei suoi pezzi pregiati chiede almeno 5-6 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge