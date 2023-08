Calciomercato Lazio | Pellegrini-Rovella, Lotito invia i dirigenti a Torino: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un viaggio fino a Torino per una notte di folli trattative. Sono Calveri e Fabiani gli 'inviati' del presidente Lotito alla Continassa, dove nelle scorse ore si è lavorato per gli acquisti di Rovella e Pellegrini. Il presidente dalla sua casa a Cortina ha diretto le operazioni, i due dirigenti in rappresentanza hanno eseguito. Un lavoro lungo e complesso, in cui si sono registrati tanti passi avanti, ma altrettanti indietro e che non ha portato a nessuna fumata bianca, anzi solo di un acre grigio scuro. Pellegrini era ormai cosa fatta. Le intenzioni erano quelle di firmare i primi documenti già a Torino, facendolo tornare con Calveri e Fabiani a Roma per le visite mediche. Il terzino ha rifiutato l'offerta del Nizza, ha messo in stand by alcune offerte, come quella del Milan e di un club di Premier, che oggi attendono una risposta.

Pellegrini-Rovella: doppio colpo o doppia beffa

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è nelle prossime 24 ore che si verrà a conoscenza del suo futuro. Il ritorno nella Capitale del classe '99 è legato tanto alla Lazio, quanto a Rovella. Le due trattative sono strettamente collegate, forse si potrebbe dire dipendenti. Ieri le società sono arrivate quasi a uno scontro rischioso per la trattativa, al punto che intorno alle 20.00 sembrava essere saltato il banco. Serve trovare l'accordo economico. Un prestito biennale con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per arrivare al terzino; una cifra tra i 15 e i 18 milioni, ma con prestito annuale, sarebbe la richiesta della Juventus per il centrocampista.

Un'operazione necessaria a entrambe

Per un motivo o per un altro, entrambe le società necessitano della buona riuscita. La Lazio per completare il mercato e fornire a Sarri due colpi per la sua nuova rosa, la Juve per gli introiti. I bianconeri, infatti, necessitano da una parte di liberarsi degli ingaggi pesanti, dall'altra di incassare una cifra importante per garantirsi l'arrivo di Lukaku e di un centrocampista. Insomma, la giornata di oggi sarà importante per questa doppia trattativa: entrambe vogliono arrivare alla quadra, fondamentale sarà evitare il muro contro muro.