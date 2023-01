Calciomercato Lazio, Pellegrini un passo alla volta: Lotito pronto all'attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO PELLEGRINI - Ogni giorno che passa Luca Pellegrini è più vicino alla Lazio. Nonostante si tratti di un'operazione complicata, il presidente Lotito sta cercando di sbloccare la questione. Un'offerta da parte del patron sta per arrivare. Sono giorni decisivi per tentare di portare il terzino sinistro a Formello: un ruolo che Sarri ha chiesto più volte di coprire. In queste ore la dirigenza ha intensificato i rapporti con l'entourage del calciatore, c'è la ferma convinzione che un accordo verrà trovato. Indipendentemente dall'uscita o meno di Fares (le due operazioni non sono legate), Lotito proverà a chiudere la trattativa nei prossimi giorni. Al di là dei sei mesi che mancano, come anticipato dalla nostra redazione, la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Manca da stabilire la cifra, ma la Juventus si è dimostrata conciliante. Non sarà quello l'ostacolo per far andare in porto il trasferimento di Pellegrini alla Lazio.

