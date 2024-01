Calciomercato Lazio | Pepé, dall'ingaggio al passaporto: la situazione

RASSEGNA STAMPA - La sessione di mercato invernale potrebbe essere fondamentale per la Lazio. La società è al lavoro per regalare a Sarri diversi profili per rinforzare la rosa e tra i giocatori attenzionati c'è anche Pepé, centrocampista del Gremio. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il classe 1997 ha passaporto extracomunitario, e per questo la Lazio non potrebbe acquistarlo, ma potrebbe avere la cittadinanza italiana visto che la famiglia della mamma ha origini italiane e quindi il giocatore ne avrebbe diritto.

Pepé piace perché non ha costi proibitivi, 5 milioni di euro, e anche perché il Gremio sarebbe disposto ad accettare la formula del prestito con riscatto obbligatorio che consentirebbe alla Lazio di spostare sul prossimo bilancio l’acquisizione del cartellino. L'offerta per il centrocampista fa riferimento a un ingaggio di 1.5 milioni con l'aggiunta di alcuni bonus.