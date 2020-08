Calciomercato Lazio, per Fares la svolta ancora non c'è: i dettagli

Una trattativa lunga, che dura da un mese, ma che non è ancora arrivata alla fine. Mohamed Fares è l'obiettivo della Lazio per la fascia sinistra, ma il contatto odierno con la Spal non ha dato gli effetti sperati. Alfredo Pedullà, in un tweet, parla di "piccoli passi avanti" ma "non di chiusura". Le parti si sono confrontate, i presidenti Lotito e Mattioli hanno tentato di trovare un'intesa, ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Lazio ha messo sul piatto sette milioni di euro in parte fissa, a cui s'aggiungerebbero due milioni di bonus facilmente raggiungibili. La Spal non ha chiuso la porta, ma non ha detto sì. Il club estense continua a chiedere 10 milioni di euro senza bonus e ha chiesto qualche giorno per riflettere sulla proposta laziale. Un modo per attendere un'offerta dell'Inter e far scattare un'asta? È il timore della Lazio che, però, pensa di aver formulato una buona offerta, venendo incontro alla Spal togliendo dalla trattativa l'opzione contropartita tecnica e lavorando solo sulla base di un'offerta in contanti. Fares ha un accordo con la Lazio, quinquennale da 1,5 milioni a stagione più bonus, ma per ora quello tra i biancocelesti e la Spal ancora non c'è. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, sperando che possano essere decisivi e portare alla fumata bianca.

