Calciomercato Lazio, per il pallino di Sarri prima convocazione col Portogallo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel prossimo calciomercato estivo la Lazio dovrà rivoluzionare la sua rosa. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo è in scadenza Lucas Leiva e sarà da valutare la posizione di Milinkovic e Luis Alberto. Tra i giocatori che Sarri chiederà alla società c'è sicuramente un mediano di grande qualità e possibilmente giovane: uno dei preferiti del tecnico biancoceleste è Vitinha del Porto. Il classe 2000, appena affrontato nel doppio confronto di Europa League, ha già ricevuto l'investitura dal Comandante nella conferenza stampa pre-partita al do Dragao: "Il Porto ha giovani interessantissimi e mi riferisco a Vitinha e Vieira, due ragazzi del 2000 che hanno qualità tecniche straordinarie".

TUTTOCAMPISTA DI GRANDE VALORE - Sarri affiderebbe volentieri a Vitinha le chiavi della Lazio 2022-23. Il giovane centrocampista può ricoprire sia la posizione di play in un'interpretazione "alla Pirlo", che quella di mezzala di grande qualità. Se difetta leggermente nel fisico, per tutto il resto il portoghese ha già raggiunto livelli importanti: pur rimanendo un grande prospetto, Sergio Conceicao non ha esitato un secondo ad affidarsi a lui a gennaio, mettendo alla porta Sergio Oliveira. Nel curriculum vanta anche un'esperienza in Premier League, nella colonia lusitana del Wolverhampton, in cui ha messo insieme 19 presenze in campionato, 2 in FA Cup e 1 in Carabao Cup. Il Porto per lui chiede almeno 20 milioni, anche se i buoni rapporti della società biancoceleste con il suo manager Jorge Mendes potrebbero rendere la strada meno in salita.

PRIMA CONVOCAZIONE - Vitinha nel frattempo continua ad accumulare esperienza e nella giornata di lunedì ha festeggiato anche la prima convocazione con il Portogallo. Quando il ct Fernando Santos ha perso Ruben Neves ha scelto con convinzione di promuovere il centrocampista del Porto dall'Under 21. Della selezione del ct Rui Jorge, seconda nell'Europeo di categoria disputato nel 2021, Vitinha è un punto di forza e si è conquistato sul campo la possibilità di essere aggregato con i grandi per i playoff validi per la qualificazione a Qatar 2022. Martedì prossimo Vitinha potrebbe ritrovare sulla sua strada Ciro Immobile. Il recente passato in Europa League, chissà che non sia anche il futuro...