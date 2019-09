Calciomercato Lazio, per Pavlovic non è finita: a gennaio nuovo assalto

Non è finita, almeno non così. La Lazio è stata a un passo dal chiudere la trattativa per portare a Roma il classe 2001 Stahinja Pavlovic. Il giocatore era volato a Roma diverse volte per sostenere le visite mediche di rito, poi aveva anche tranquillizzato annunciando in un'intervista di dover risolvere soltanto alcuni dettagli burocratici. Alla fine però, la telenovela ha visto il calciatore esser costretto a tornare al Partizan Belgrado (dove sarebbe rimasto per un'altra stagione in prestito), e a rinnovare col club bianconero. Tare però non intende mollarlo, il giocatore è integro, nessun problema fisico per lui come era circolato nei giorni precedenti alla chiusura del mercato. Il fatto che la trattativa sia saltata, è stato dovuto al mancato accordo tra i biancocelesti e il suo club di appartenenza. A gennaio si tenterà un nuovo assalto, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Diversi club si erano mossi su di lui in estate ma il calciatore aveva scelto la Lazio. I capitolini vogliono evitare di generare un'asta anticipando di nuovo tutti e facendo leva sui buoni rapporti con Kezman, coinvolto nell'affare insieme al procuratore Vukic. Per lui era stato stanziato un investimento da 5,5 milioni di euro, soldi congelati da Tare, le trattative proseguono a fari spenti.

Lazio, parla Tare

Lazio, la ripresa a Formello

TORNA ALLA HOMEPAGE