Calciomercato Lazio: Pinamonti più di una idea. E di mezzo c'è Pellegrini...

CALCIOMERCATO LAZIO - Nonostante manchino ancora nove giornate alla fine del campionato di Serie A, il tema mercato inizia già a diventare caldo. E la Lazio non fa eccezione. Lo sguardo è rivolto ancora agli attaccanti, e in particolare a chi prendere in considerazione per dare respiro a Ciro Immobile, evitando lo spostamento al centro di Felipe Anderson. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbe preso quota l'idea Pinamonti. Classe '99, è legato al Sassuolo da un contratto che scadrà nel 2027 ma, come anticipato, gode del gradimento di Sarri, che avrebbe inserito anche lui nella lista dei potenziali nuovi acquisti. Inoltre, è gestito dalla scuderia Raiola, la stessa che cura gli interessi di Luca Pellegrini. Proprio quest'ultimo sarà al centro dei discorsi tra club ed entourage per l'eventuale riscatto. E negli stessi colloqui non è escluso possa rientrare Pinamonti.

Pubblicato il 10/04

