Calciomercato Lazio | Pinamonti scala posizioni: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato inizierà ufficialmente il 1° luglio, ma in questi giorni le trattative sono particolarmente intense. In casa Lazio una priorità è rappresentata dall'attacco, reparto in cui sono previste due entrate: un esterno e un centravanti. Come alternativa di Immobile nei giorni scorsi i nomi più quotati erano Milik e Simeone, mentre, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, in queste ore sta prendendo corpo la pista Pinamonti. L'attaccante classe '99 del Sassuolo è un profilo gradito a Sarri, per caratteristiche tecniche, fisiche e per la disponibilità ad accettare in partenza il ruolo di alternativa al capitano biancoceleste. L'ex Inter è in cerca della grande occasione e la Lazio che disputerà la prossima Champions League sarebbe perfetta per lui.

Lazio - Pinamonti, la valutazione del Sassuolo

Il problema della trattativa Pinamonti è rappresentato dal costo del cartellino. Il Sassuolo infatti ha riscattato l'attaccante dall'Inter per 20 milioni, con l'ammortamento può valutare offerte non inferiori ai 15 milioni. La Lazio potrebbe sfruttare la carta Cancellieri, profilo gradito ai neroverdi e già valutato anche rispetto all'operazione Berardi. Per quanto riguarda l'ingaggio, la società biancoceleste può chiudere per una cifra di poco superiore ai 2 milioni, sfruttando anche i buoni rapporti con il team Raiola, che cura gli interessi anche di Romagnoli e Pellegrini. Insieme a Pinamonti gli altri nomi caldi sono Marcos Leonardo del Santos e Dia della Salernitana.