Calciomercato Lazio | Prende quota l'idea Berardi: le riflessioni di Sarri

Saranno due i portieri che arriveranno alla Lazio in questa sessione di mercato. Mentre la priorità è sostituire Maximiano con un nome tra Lloris e Sepe, la dirigenza biancoceleste si è messa al lavoro anche per individuare un terzo elemento. La partenza di Adamonis per Perugia e l'intenzione di mandare Furlanetto in prestito per non bloccare la sua crescita (piace alla Pro Vercelli), creano la necessità di acquistare un altro estremo difensore per completare il terzetto.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è proprio in quest'ottica che sta prendendo rapidamente quota il nome di Alessandro Berardi dell'Hellas Verona. Nato a Roma nel 1991, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio: dettaglio che gli consentirebbe di non occupare un posto in lista, ma essere inserito tra i giocatori formati nel vivaio del club. Una carta che gioca a suo favore, almeno quanto quella di conoscere già l'ambiente di cui è tifoso fin da bambino.

Quello di Berardi, però, non sarebbe l'unico nome arrivato sui tavoli di Formello. Il portiere scaligero rappresenta sicuramente un'occasione, ma dovrà confrontarsi con gli altri profili proposti in questi giorni alla società. La decisione finale, comunque, spetterà a Maurizio Sarri. L'allenatore biancoceleste avrà l'ultima parola e sarà a lui a scegliere, davanti a un'ampia rosa di nomi, quale fa più al caso suo.

