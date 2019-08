Calciomercato Lazio, prende quota l'ipotesi Hassan: Mendes fa da sponsor

CALCIOMERCATO LAZIO, HASSAN - L'Ibra d'Egitto. Un'investitura di un certo rilievo, legata principalmente alle sue caratteristiche fisiche. Ahmed Hassan ha tutto ciò che richiede Inzaghi nel ruolo di terza punta: è alto 1,91 m, abile di testa, bravo nel proteggere palla e fare da sponda usando il fisico. Non è un goleador, ma è reduce dalla sua miglior stagione realizzativa grazie alle 15 reti siglate con la maglia dell'Olympiacos lo scorso anno. Dopo il prestito in Grecia, ora è tornato allo Sporting Braga (segnando all'esordio in Liga NOS portoghese). La stessa squadra da cui la Lazio ha prelevato prima Wallace, poi Pedro Neto e Bruno Jordao. Minimo comune denominatore? Jorge Mendes, ovviamente. Il super procuratore è sponsor anche di questa operazione, la sua Gestifute gestisce il ragazzo ed è alla ricerca di una destinazione entro la fine del calciomercato. Roma è meta gradita, Hassan attende e spera in una mossa dei biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con l'agente portoghese a fare da tramite tra le parti nulla è da escludere. La Lazio vorrebbe accontentare il suo allenatore, regalandogli il terzo attaccante tanto agognato. E l'egiziano ha tutte le carte in regola per soddisfare l'identikit stilato da Inzaghi, così come la carta d'identità (ha 26 anni) e il valore del suo cartellino - che si aggira attorno ai 3/5 milioni - che sono dalla sua parte. Ahmed Hassan, l'Ibra d'Egitto, è entrato di diritto nella lista dei candidati a rinforzare l'attacco biancoceleste.

CALCIOMERCATO LAZIO, PAVLOVIC A UN PASSO

CALCIOMERCATO LAZIO, DOST ALL'EINTRACHT

TORNA ALLA HOMEPAGE