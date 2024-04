Calciomercato Lazio | Prende quota la pista Dia: primi contatti in vista

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è chiamata a riflettere attentamente sul proprio futuro. Al termine della stagione dovrà decidere quale strada intraprendere, se quella di un ridimensionamento o di una ricostruzione mirata a rafforzare l'organico per garantirsi nel 2025 un posto tra le grandi. La seconda sembrerebbe quella più ovvia, ma allo stesso è tempo è la più complicata da percorrere. Dopo aver fatto i conti con la situazione dei singoli calciatori - Immobile su tutti -, sarà necessario muoversi in maniera mirata, ragionata, su profili che rappresentino una certezza fin dal loro arrivo. Nulla di più complicato, soprattutto tenendo conto di una disponibilità economica alquanto limitata e che non cambierebbe in modo sostanziale anche qualora dovessero essere sacrificati alcuni nomi. La ricerca delle occasioni sarà la chiave, dunque, del mercato estivo.

A CACCIA DELLE OCCASIONI - In questo contesto rientra il nome di Giovanni Simeone. Stanco della sua vita a Napoli, è a caccia dell'occasione giusta per rilanciarsi in Serie A da titolare. Il suo agente è Alessandro Moggi, lo stesso di Immobile e sempre quello che qualche anno fa ne impedì l'arrivo nella Capitale per evitare che i suoi due assistiti diventassero concorrenti. Come riporta Il Tempo, a distanza di anni sono cambiate molte cose, così come il solido rapporto che prima legava il procuratore alla Lazio. Si è parlato nelle ultime settimane anche di Fotis Ioannidis, attaccante greco e bomber del Panathinaikos. In questa stagione è andato a segno 21 volte, ha numeri importanti anche in Europa, ma il timore che possa trattarsi di un'illusione alla Castellanos o Muriqi preoccupa notevolmente. A proposito del Taty, alcune riflessioni andranno fatte anche su di lui. L'argentino resterà a Roma, ma pensarlo titolare dopo una stagione altisonante risulta complicato. Motivo per cui probabilmente vivrà un altro anno da comprimario, ma con chi?

DIA PISTA CONCRETA - È in questo scenario che emerge con forza il nome di Boulaye Dia. L'attaccante della Salernitana che l'anno scorso aveva fatto impazzire l'Italia intera e che, a fine stagione, lascerà la Campania sarebbe - sempre secondo il quotidiano - la pista più concreta in vista della sessione estiva. Il suo comportamento ha spinto la società granata a metterlo fuori rosa da febbraio, arrivando addirittura a chiedere al Collegio Arbitrale la decurtazione del 50% del compenso, dopo che si è rifiutato di entrare nei minuti finali contro l'Udinese. Un anno da separato in casa, destinato a terminare a breve. La netta diminuzione del suo valore e la convivenza forzata hanno spinto la Lazio a metterlo in cima alla propria lista, riflettendo su un possibile assalto una volta concluso il campionato. La società capitolina dovrà, però, agire in fretta guardandosi dal pericolo rappresentato dalla concorrenza di club come la Fiorentina, a caccia di una punta dopo il flop Nzola, e di altre due squadre di Liga, in cui ha già militato vestendo la maglia del Villarreal. In questo senso la partita di domani contro la Salernitana sarà l'occasione per iniziare a spianare la strada in vista di un prossimo assalto.