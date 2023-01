Calciomercato Lazio, pres. Cadice: "Luis Alberto vuole venire da noi, ecco la situazione..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Luis Alberto in questi giorni è stato accostato al Cadice, la squadra spagnola ha presentato un'offerta per lo spagnolo, ma trovando il muro della Lazio non intenzionata a lasciarlo partire in prestito. Il sogno del Mago, come rivelato dallo stesso Sarri in conferenza stampa, è quello di tornare in Spagna e la possibilità di vestire la maglia della sua città lo alletta e non poco. In questo senso valgono come conferma le parole di Vizcaíno, presidente del club andaluso: "Luis Alberto vorrebbe venire al Cadice. Questo è motivo di orgoglio per il nostro club. Parliamo di un calciatore che ci farebbe tanto comodo per la sua esperienza. Le sue potenzialità le conosciamo tutti, ma l’operazione è impossibile da fare, al momento".