Calciomercato Lazio, prestito o permanenza: il futuro di Fares

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Quale futuro per Mohamed Fares? L'esterno algerino resta nel limbo tra permanenza alla Lazio e addio nei prossimi giorni. La proroga di 10 giorni concessa in Turchia in seguito al grosso lutto nazionale, terrà il calciomercato aperto fino al 18 febbraio. L'Alanyaspor e l'Hatayspor potranno continuare a lavorare con la Lazio per ottenere il prestito del giocatore che potrebbe finire anche in Svizzera. Il suo futuro però resta incerto. La cessione non è così scontata. L'ex Genoa e Torino da un lato potrebbe salutare per cercare la continuità e il minutaggio che gli mancano da tempo, dall'altro potrebbe restare agli ordini di Sarri praticamente come sesto terzino della rosa, ma allenarsi di nuovo con continuità e tornare a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti.