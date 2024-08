Calciomercato Lazio | Proposto Fazzini ai biancocelesti: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cerca un centrocampista. Mentre porta avanti la trattativa per Samuel Gigot e lavora sul fronte cessioni, con Casale finito nel mirino del Bologna e gli altri esuberi (Hysaj, Basic, Akpa Akpro e Andre Anderson) da piazzare, la società biancoceleste continua a guardarsi intorno e in questo senso, nelle ultime ore di mercato, potrebbe prendere piede il nome di Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli messo in mostra nell'ultima partita contro la Roma. Classe 2003, un suo eventuale arrivo permetterebbe di tesserarlo senza creare problemi alla lista, rientrando nella categoria dei giocatori Under 22. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il giocatore sarebbe stato offerto alla Lazio che ora lo valuta. Il suo agente è Giuffredi, lo stesso di Zaccagni, Casale, Hysaj e Folorunsho, in continuo contatto con i capitolini e interessato a portare il proprio assistito a Formello.