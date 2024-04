Calciomercato Lazio | Provedel e Romagnoli in uscita? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È una rivoluzione che non lascia scampo a nessuno. La nuova Lazio di Tudor mette tutti in discussione, a partire proprio dai senatori. Il ds Fabiani non fa sconti nemmeno in porta: Provedel è uno dei pochi con cui si può fare plusvalenza per ottenere un buon tesoretto, come scrive Il Messaggero. Se il talentino Mandas crescerà ancora, l'ex Spezia potrebbe lasciare Formello di fronte a offerte di almeno 25 milioni di euro. Al momento è alle prese con le complicazioni riguardo il suo infortunio (tornerà a maggio, se tutto andrà bene), ma su di lui c'è sempre l'interesse della Premier League.

Un altro in forte dubbio è Alessio Romagnoli. Come vi abbiamo raccontato, il calciatore-tifoso non è più sicuro del posto. Il quotidiano sottolinea che il problema riguarderebbe sia il mancato aumento d'ingaggio, che le incongruenze con il nuovo modo di giocare di Tudor. L'ex Milan, ormai quasi due anni fa, aveva rifiutato le ricche offerte inglesi per sbarcare nella Capitale con un quinquennale a 3,4 milioni di euro. Lotito gli aveva promesso un adeguamento, ancora mai arrivato. Il centrale non ha mai battuto i piedi, è sempre rimasto in silenzio salvo qualche cenno.

Ora però c'è anche il problema del modulo: Romagnoli era il difensore ideale per il 4-3-3 di Sarri. Con Tudor, e con la marcatura a uomo, rischia di non essere più adatto. Nel derby ha tenuto bene Lukaku e poi si è perso Mancini sul calcio d'angolo che ha portato al gol della Roma, uscendo poi all'intervallo per un affaticamento al polpaccio. Con questo stile di gioco, il numero 13 non si sente a suo agio e la Lazio ne risente a livello difensivo. A giugno verranno valutate tutte le proposte.