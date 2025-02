Calciomercato Lazio | Provstgaard, le cifre del trasferimento: il comunicato

CALCIOMERCATO LAZIO - Le ultime ore di mercato hanno visto anche la Lazio tra le protagoniste in Italia. La società biancoceleste non solo è riuscita a regalare a Marco Baroni il centrocampista tanto richiesto e ambito, con l'arrivo di Reda Belahyane, ma anche di individuare un rinforzo per il reparto difensivo. La dirigenza, in contemporanea con il classe 2004, infatti, ha portato avanti anche una trattativa con il Vejle che gli ha permesso di assicurarsi un colpo per il presente e, soprattutto, per il futuro. L'arrivo di Oliver Provstgaard, infatti, permetterà al tecnico di vantare un'opzione in più in difesa, un calciatore capace di crescere alle spalle delle certezze Romagnoli, Gila, Gigot e Patric, nel tentativo di imporre le proprie qualità.

LA FORMULA E LE CIFRE - Per avere un quadro ancor più dettagliato, rispondendo agli obblighi di una società quotata in Borsa, la Lazio ha comunicato tutti i dettagli dell'acquisizione di Provstgaard in una nota destinata agli azionisti: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro del calciatore Oliver Provstgaard Nielsen, proveniente dal club danese BK Vejle. L'acquisizione definitiva è gratuita e prevede un corrispettivo variabile di 4 milioni di euro al verificarsi di particolari condizioni sportive. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro valido per cinque stagioni sportive, si legge nella nota".