Calciomercato Lazio | Quale futuro per Gila? Lo scenario di gennaio

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'argomento calciomercato a Formello non è ancora stato affrontato. Sarri, ma soprattutto il ds Fabiani e il presidente Lotito, sono in attesa di capire quali saranno i prossimi risultati della squadra. Aldilà del campionato, le attenzioni sono tutte sulla Champions League. Accedere agi ottavi garantirebbe nuove importanti entrate, ridotte nel caso in cui la squadra dovesse retrocedere in Europa League, nessuna se terminasse ai gironi il suo cammino. Solo in seguito saranno fatte ulteriori valutazioni, andando a intervenire in quei ruoli dove sarà possibile e, soprattutto, ci sarà maggiore necessità.

DIFESA - Mario Gila è tra quei profili che saranno sotto la lente d'ingrandimento. Sarri ha sempre mostrato grande stima nei suoi confronti, ma fino a oggi non lo ha mai mandato in campo. La società dovrà valutarne l'effettivo valore, capire se sarà il caso di tenerlo ancora o cederlo durante il mercato invernale, trovandosi così costretta a intervenire per sopperire alla sua assenza. Un' ipotesi che già in estate era stata presa in considerazione. Nel corso delle trattative con la Juventus per Rovella e Pellegrini era stato approfondito il nome di Bonucci. Il centrale, oggi all'Union Berlino, sarebbe stato una certezza dal punto di vista dell'esperienza, ma non abbastanza per superare i dubbi emersi sul suo conto. La concorrenza con Casale e Patric, l'età media della squadra e alcune perplessità tattiche hanno portato a evitare il suo acquisto.

GILA IN PRESTITO? - Se da qui a gennaio Gila non dovesse ritagliarsi uno spazio importante in squadra, allora l'ipotesi addio potrebbe prendere piede. In estate Sarri aveva preferito tenere un ultimo acquisto per la fascia, bloccando la sua partenza. Le condizioni di Pedro non convincevano e da qui la trattativa per arrivare a Greenwood, fallita poco prima del gong di fine mercato. A gennaio, però, il futuro del difensore spagnolo potrebbe essere nuovamente argomento di discussione. Per la Lazio e il suo allenatore, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport l'ipotesi migliore sarebbe quella del prestito, andando poi a intervenire acquistando un centrale giovane ma dalla grande prospettiva. Necessaria sarà però l'approvazione del diretto interessato, il quale potrebbe preferire un addio definitivo.