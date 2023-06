Calciomercato Lazio | Quanti esuberi da piazzare: le possibili destinazioni

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i giocatori rientranti dal prestito e quelli già presenti in rosa, la lista degli esuberi della Lazio si è allungata in maniera esponenziale. In estate la Lazio dovrà cercare di piazzarne il più possibile, magari in maniera definitiva per accorciare la rosa e riempire anche le casse societarie. Se per alcuni i lavori sono già stati avviati, come Kamenovic, per altri è ancora tutto in fase di stallo. I nomi di Maximiano, Marcos Antonio, Cancellieri e Basic, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, fanno gola a diversi club, ma perora non hanno portato offerte concrete.

Il portiere ha mercato prevalentemente in Spagna, mentre il centrocampista croato potrebbe fare ritorno in Ligue 1. Discorso diverso, invece, per Marcos che piace al Flamengo (avrebbe effettuato un sondaggio negli scorsi giorni), ma è stimato anche in Bundeslinga e in Premier League. Cancellieri, invece, dovrebbe restare in Serie A dove piace a Monza, Sassuolo e Salernitana.

Gli Altri Laziali, la situazione dei calciatori rientranti dai prestiti

Kamenovic non è il solo per cui si sta lavorando a una nuova cessione. La Lazio sta riflettendo anche sul futuro di Raul Moro. Dopo un'ottima seconda parte di stagione al Real Oviedo, il club spagnolo vorrebbe acquistare il classe 2002 e avrebbe presentato un'offerta di prestito con obbligo di riscatto, fissato a 2,3 milioni di euro. A rimanere nel club attuale potrebbe essere anche Furlanetto. L'estremo difensore ex Primavera, nel finale di stagione ha preso in mano il Renate facendo spesso la differenza. Saluterà la Triestina, invece, Lombardi. L'ala viene da una stagione sfortunata e difficile, ma le offerte in Serie C non mancano e piazzarlo non sembrerebbe un problema. Ad avere mercato sono anche Floriani Mussolini e Bertini, finiti nel mirino del Taranto che si troverebbe avanti rispetto alla concorrenza.

Resta da decifrare il futuro di altri calciatori rientranti dal loro periodo in prestito. Davanti a tutti c'è Akpa Akpro, diviso tra la permanenza alla Lazio o un ritorno all'Empoli, e in successione ci sono Armini, Novella, Rossi, Marino, Jony e Andre Anderson. Quest'ultimo sarebbe al centro di un caso giudiziario con il San Paolo. Hanno già salutato, invece, Escalante, Cicerelli e Acerbi, riscattati dalle società.