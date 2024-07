Calciomercato Lazio, rebus Castellanos: il Girona torna alla carica

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il domino degli attaccanti rischia di coinvolgere anche la Lazio. Con la cessione di Morata al Milan, l'Atletico Madrid si è trovato costretto a virare su Dovbyk. I Colchoneros pagheranno la clausola di 40 milioni al Girona, pronto a virare su altri profili. Il club catalano, come riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe tornare alla carica per Castellanos.

Il Taty aveva aperto a un possibile ritorno in Spagna a giugno, ma non c'era stata ancora la cessione di Immobile al Besiktas. Oggi l'argentino è al centro del progetto biancoceleste e si giocherebbe il posto da titolare con Noslin lì davanti. Il Girona è pronto a mettergli sul piatto la partecipazione alla prossima Champions League, ma Lotito non si muove dalla richiesta di 20 milioni. Da capire se arriveranno offerte nei prossimi giorni.

Se Castellanos dovesse andar via, la Lazio è pronta a tornare sul mercato degli attaccanti. C'è sempre la soluzione Dia dalla Salernitana e anche l'ipotesi Simeone, in uscita dal Napoli e che spera in una chiamata biancoceleste. Il prezzo del cartellino è di circa 10 milioni. Attenzione però anche alle alternative dall'estero. Sul mercato c'è Beto, passato la scorsa estate dall'Udinese all'Everton per 25 milioni di sterline, e anche Fotis Ionnadis, classe 2000 del Panathinaikos.