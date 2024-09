Calciomercato Lazio | Retroscena Tavares: respinta una proposta in estate

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mondo Lazio sta iniziando a conoscere Nuno Tavares. Arrivato in estate dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto, ha sorpreso tutti nell'ultima gara contro il Milan soprattutto per le sue falcate decisive in fase offensiva. Ora, superati tutti gli infortuni, è pronto a vivere da protagonista questa stagione. Ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni di mercato per il portoghese ci sarebbe stato un interesse del Galatasaray. I turchi, infatti, avrebbero avanzato una proposta alla società biancoceleste, che ha immediatamente rifiutato visto il recente ingaggio del terzino. Tutto l'ambiente, così come lo staff tecnico e i dirigenti, credono nelle sue capacità e potenzialità.