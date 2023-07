Calciomercato Lazio | Ricci, avanti tutta: altro assalto di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato della Lazio sta entrando nella fase calda. Il centrocampo rappresenta la priorità per Sarri, che aspetta il sostituto di Milinkovic e il play da alternare con Cataldi: secondo quanto appreso dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it Samuele Ricci è balzato in pole position, superando Torreira.

Calciomercato Lazio, Lotito non si arrende: rilancio per Ricci

Vi avevamo riportato dell'offerta da 15 milioni più bonus per Ricci, rifiutata dal presidente del Torino Cairo. Lotito però non si arrende e ha presentato un rilancio per il classe 2001: 18 milioni di parte fissa più bonus, alcuni facilmente raggiungibili in modo da arrivare agevolmente a 20. La richiesta granata è sempre di 25 di parte fissa, ma Cairo tentenna di fronte alla pressione della Lazio: ha aperto a Lotito, con cui i rapporti sono ora molto più distesi rispetto a qualche anno fa. Sarri dal canto suo ha già dato l'ok: Torreira rimane una pista gradita, ma Ricci per età e potenziale rappresenta al momento il piano A.

