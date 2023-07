Calciomercato Lazio | Ricci supera tutti in regia: contatti avviati, ora Cairo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RICCI - La Lazio ora accende i motori e prova ad accelerare sul mercato. Sta decollando la trattativa con la Juventus per riportare Luca Pellegrini alla corte di Sarri, ma occhio anche alla doppia operazione con l’altra metà di Torino. Quella granata. Nel mirino della Lazio ci sono Sanabria e Samuele Ricci. Il giovane regista, classe 2001, è il prescelto da Sarri per quella zona di campo, ruolo in cui il tecnico pretende uno “specialista” come aveva fatto intendere qualche tempo fa. Ricci lo è. Nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia. Ricci piace molto, è l’obiettivo numero uno, è avanti a Torreira e ad altri profili proposti al club come Fausto Vera o Paredes.

CONTROPARTITE - Il Torino valuta Ricci 25 milioni di euro, può scendere a 20. Ci sono stati contatti concreti tra Lotito e Cairo, la Lazio può pensare a un doppio colpo, un pacchetto in cui rientrino Ricci e Sanabria. Occhio a possibili contropartite che potrebbero abbassare la parte cash dell’operazione. La Lazio può mettere sul piatto i cartellini di Matteo Cancellieri e Toma Basic (giocatori che non dispiacciono a Juric). Ma attenzione anche a Manuel Lazzari: il Toro può perdere Singo, l’ex Spal sarebbe un rinforzo di lusso per i granata. A quel punto la Lazio tornerebbe anche su Kerkez per completare il pacchetto dei terzini. È un’ipotesi sulla quale si sta ragionando, presto si entrerà nel vivo. Sarri vuole Samuele Ricci, l’ha chiesto a Lotito e il presidente lavora per accontentare il proprio allenatore.

