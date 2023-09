Calciomercato Lazio | Riflessioni sul centrocampo: lo scenario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato in entrata della Lazio si è chiuso il 1 settembre alle 20, mentre quello in uscita sta sfruttando le sessioni ancora aperte tra club ripescati in Serie B e qualche paese estero. Sulla lista dei partenti, dopo la cessione di Fares al Brescia, figurano ancora Kamenovic e Basic. Per il serbo c'è ancora qualche speranza legata al calciomercato turco che finirà il 15 settembre, mentre il croato ha rifiutato ogni trasferimento, ultima proposta del Trabzonspor compresa. La società biancoceleste proverà a trovare una sistemazione prima della sessione di gennaio per poi fare un punto della situazione sul centrocampo: in caso di uscita contemporanea di Vecino e Basic si interverrà in entrata. Come riporta il Corriere dello Sport resta in orbita Mats Wieffer, prossimo avversario in Champions League con la maglia del Feyenoord: il classe 1999 è stato già trattato ad agosto, ma la richiesta di 25 milioni degli olandesi ha bloccato i discorsi e renderebbe difficile una trattativa anche a gennaio. La Lazio però continuerà a tessere la tela, magari scegliendo di anticipare un investimento programmato già per la prossima estate.