Calciomercato Lazio, Romagnoli è (ancora) il primo della lista: la situazione

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, PRESENTAZIONE NUOVE MAGLIE IN PIAZZA DEL POPOLO: TUTTI I DETTAGLI DELL'EVENTO Il conto alla rovescia è iniziato e l'attesa cresce in vista delle presentazione delle maglie della Lazio per la prossima stagione, le prime realizzate per il club da Mizuno. La società, tramite un comunicato, ha spiegato nel dettaglio come si... Il conto alla rovescia è iniziato e l'attesa cresce in vista delle presentazione delle maglie della Lazio per la prossima stagione, le prime realizzate per il club da Mizuno. La società, tramite un comunicato, ha spiegato nel dettaglio come si... WEBTV VAVRO: "ODIO LA LAZIO" E POI SI CORREGGE. LA FRASE SCATENA L'IRA DEI TIFOSI - VD Denis Vavro è sempre più lontano dalla Lazio. Il giocatore in una recente intervista ha dichiarato che quando vestiva i colori biancocelesti ha perso la voglia di giocare a calcio. Adesso il difensore è al centro della trattativa tra il Copenhagen e... Denis Vavro è sempre più lontano dalla Lazio. Il giocatore in una recente intervista ha dichiarato che quando vestiva i colori biancocelesti ha perso la voglia di giocare a calcio. Adesso il difensore è al centro della trattativa tra il Copenhagen e... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, PERCASSI: "CARNESECCHI? L'OFFERTA DELLA LAZIO..." La Lazio vuole Carnesecchi e questa non è una novità. La società ha scelto il giovane dell'Atalanta nonostante l'infortunio alla spalla che lo terrà fuori per almeno 3/4 mesi. L'ultima offerta fatta dal patron Lotito è di... La Lazio vuole Carnesecchi e questa non è una novità. La società ha scelto il giovane dell'Atalanta nonostante l'infortunio alla spalla che lo terrà fuori per almeno 3/4 mesi. L'ultima offerta fatta dal patron Lotito è di...