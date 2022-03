Calciomercato Lazio, Romagnoli sono giorni caldi: i dettagli

Il difensore è il grande obiettivo del club, presto un nuovo incontro con Raiola per cercare di limare le distanze. E la concorrenza...

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Romagnoli è il grande obiettivo della Lazio. Colpo di mercato che abbina esigenze tecniche e carico emozionale. 27 anni, tifoso biancoceleste sin da bambino, quando andava con la famiglia all’Olimpico ad ammirare la squadra allora allenata da Eriksson. È nata lì la passione, tramandata di padre in figlio. Romagnoli ora può davvero coronare quel sogno d’infanzia, quello di vestire la maglia con l’aquila sul petto. Lotito e Tare si sono mossi da diverse settimane, hanno allacciato i contatti con Mino Raiola, i rapporti tra le parti sono buoni, ma la trattativa è di quelle importanti, per costi (ingaggio e commissioni) e concorrenza. Romagnoli è in uscita dal Milan, Maldini nelle ultime settimane non ha operato rilanci decisivi, l’ultima offerta rossonera si attesta sui 3 milioni di euro più bonus, in ribasso rispetto ai 5 milioni che percepisce Alessio nell’attuale accordo. Del resto i tempi sono cambiati, difficile strappare ancora certe cifre, il ragazzo lo sa, ha preso atto. Lotito mette sul piatto una cifra simile a quella rossonera, tre milioni di euro di base fissa, da capire quale sia l’entità dei bonus, c’è chi sostiene che non siano molto sostanziosi e non tutti di facile raggiungimento. Romagnoli ha aperto con convinzione all’approdo alla Lazio, lo intriga la possibilità di diventare una bandiera della squadra che ama.

CIFRE E DISTANZE - A inizio settimana c’è stato un contatto tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage del giocatore, ci sono stati progressi per quanto riguarda l’aspetto più spinoso della trattativa, quello delle commissioni da corrispondere a Raiola e al suo staff. Cifre importanti, per uno degli agenti più rilevanti del panorama calcistico che sta spostando un suo assistito a parametro zero. Bisogna trovare la quadra, mettersi d’accordo, Raiola vorrebbe anche uno sforzo in più sull’ingaggio, arrivando a quota 3,5 milioni, la distanza non è molto ampia, ma ancora c’è. Come c’è la volontà di confrontarsi e venirsi incontro.

CONCORRENZA E NUOVO SUMMIT - La Lazio spera di chiudere entro aprile, in modo da assicurarsi un rinforzo importante già prima della fine di questa stagione. Del resto la difesa va rifondata e Romagnoli sarebbe il primo tassello di questa operazione. Definire il prima possibile, anche per mettersi a riparo da eventuali inserimenti. La Juventus continua a monitorare la situazione, il Siviglia ha fatto qualche sondaggio e potrebbe anche bussare alla porta di Raiola nelle prossime settimane, il Milan per ora non rilancia, punta Botman, ma a Formello non vogliono correre il rischio di un rinnovo in extremis se il Lille dovesse sparare troppo alto per l’olandese. La Lazio quindi vuole stringere i tempi, un vero e proprio summit è previsto nei prossimi giorni, si tenterà di sciogliere i nodi che restano e strappare il sì definitivo di Romagnoli e del suo entourage.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Scritto il 26/03/2022