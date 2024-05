Calciomercato Lazio | Rovella e la rivelazione a un amico: ha deciso il suo futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dall'arrivo di Igor Tudor, vuoi per alcuni problemi fisici, vuoi per la crescita di Kamada e per alcune caratteristiche non completamente appropriate al gioco del croato, Nicolò Rovella sta trovando meno spazio rispetto a quello avuto con Maurizio Sarri. Il classe 2000 dal 6 aprile, giorno in cui è tornato tra i convocati, non è mai partito titolare: restando per tre volte in panchina e totalizzando solo 29' di gioco in altrettante presenze. Arrivato in estate dalla Juventus con il precedente progetto avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano nella Lazio, eppure con il cambio di allenatore questa certezza sembrerebbe essere crollata. Rovella sarebbe diventato così uno dei tanti, perdendo un evidente ruolo da protagonista, al punto che qualcuno avrebbe anche dubitato del suo futuro. Secondo quanto riporta ilgiornaledellosport.net, però, il centrocampista non avrebbe alcun dubbio, al punto da aver confessato a uno dei suoi amici più stretti di voler continuare a indossare la maglia della Lazio, alla quale ha sempre dimostrato di esser particolarmente legato.