Calciomercato Lazio | Samardzic anche senza Basic: la nuova strategia

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Lazar Samardzic. Il calciatore tedesco naturalizzato serbo potrebbe essere l'ultimo tassello per il centrocampo di Maurizio Sarri dopo che l'operazione che doveva portarlo all'Inter è sfumata. Il centrocampista può trasferirsi alla Lazio a prescindere dalla decisione di Toma Basic. Il croato, come ci aveva anticipato dopo la gara con l'Aston Villa, non vuole lasciare la Capitale e al momento un suo inserimento nell'operazione con i friulani non sembra possibile. I bianconeri avevano sondato il terreno per l'ex Bordeaux a prescindere da Samardzic, ma al momento i no del calciatore hanno un po' congelato questa operazione. L'altra invece resta apertissima come scrive anche Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram. Il giornalista parla di un nuovi contatti in mattinata e spiega: "La Lazio insiste per Lazar Samardzic: contatti anche questa mattina con l’Udinese, anche senza inserire Basic nell’operazione. I biancocelesti propongono varie formule, come quella del prestito con obbligo a determinate condizioni, convinta che per il giocatore ora sarebbe difficile continuare a Udine un altro anno, mentre alla Lazio può mettersi in mostra tramite una vetrina importante come quella della ChampionsLeague. Ora i dirigenti bianconeri si confronteranno con la proprietà per decidere cosa fare".