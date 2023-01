Calciomercato Lazio, Sanabria si può ma c'è un intoppo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - All'indomani della cena della Lazio per i 123 anni di storia si torna sul tavolo delle trattative. Il vice Immobile è un'esigenza per Maurizio Sarri che abbraccerebbe Antonio Sanabria del Torino. Juric, prima della partita contro la Salernitana aveva blindato l'attaccante: «Nessuno è sul mercato». Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’apertura della pista Shomurodov però può consentire al Torino di cedere Sanabria. Il 26enne è a quota tre gol e un assist in 12 presenze di campionato ed è stato vicino più volte alla Lazio, l’ultima a giugno, prima che il diesse Tare scegliesse Cancellieri. C'è però, il solito ostacolo: l'indice di liquidità da sbloccare. Per acquistare Sanabria, senza un versamento personale di Lotito, potrebbe bastare la cessione di Fares in aggiunta a quella già chiusa di Kamenovic. Il giocatore della Lazio guadagna 1,2 milioni di euro, il granata 1,5, mentre l'ingaggio di Kamenovic era di 300 mila euro a stagione. Non solo, il passaggio dell’attaccante dovrebbe avvenire con la stessa formula della cessione del terzino algerino. In questo senso, l’arrivo di Sanabria alla Lazio potrebbe chiudere le porte allo sbarco di Luca Pellegrini. Maurizio Sarri non vuole lasciarsi scappare l'occasione, il mercato è già iniziato e spera di trovare una soluzione già per gennaio.