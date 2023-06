Calciomercato Lazio | Sarri aspetta i colpi promessi da Lotito: ecco i nomi scelti dal tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri sta aspettando. Claudio Lotito gli ha promesso due acquisti entro la partenza per il ritiro fissata all'11 luglio, l'importante è che siano i profili da lui richiesti: un vice Immobile, un'ala, un regista e una mezzala. Come riporta la rassegna di Radiosei, per quest'ultimo ruolo il primo nome della lista dei desideri è quello di Gedson Fernandes del Besiktas che lo valuta 40 milioni ma comunque non vuole venderlo. A 20 milioni già potrebbe trasformarsi in un'idea più fattibile. Ci sarebbe anche un club della Premier pronto a sferrare l’assalto.

Zielinski - Per quanto riguarda Zielinski invece, serve l'ok del Napoli, è in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato, ma l'ingaggio da 4,5 milioni è complicato da sostenere sia per la Lazio che per i partenopei. Magari il rapporto ottimo con Sarri può essere la chiave.

Jorginho e Torreira - Anche l'ingaggio da 6 milioni di Giorginho rappresenta un problema, anche perché l'Arsenal l'ha acquistato solo 6 mesi fa per 11 milioni. Più trattabile Torreira che vale intorno ai 10 milioni. Sondato anche Schouten del Bologna, ma costa 25 milioni. La Juve invece non vuole saperne di lasciar andare Rovella.

Altri nomi - Sondati anche Joey Veerman play del PSV Eindhoven, 24 anni, 4 gol e 10 assist e il difensore centrale ex mezzala Trevoh Chalobah del Chelsea che piace anche all'Inter. La società avrebbe anche proposto Zakaria che rientra alla Juve dal Chelsea, ma Sarri avrebbe detto "no".