Calciomercato Lazio | Sarri chiama Milik: la risposta del polacco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Juventus non ha esercitato il riscatto a 7 milioni più 2 di bonus. Adesso Arek Milik è sul mercato. La Lazio è davanti a tutti nella corsa che porta al centravanti polacco. E' l'ideale nel ruolo di vice Immobile: ha un ottimo feeling con la porta e conosce già il mister e il campionato italiano. Lotito tratta direttamente con il Marsiglia che non dovrebbe fare sconti. Intanto Sarri ha già chiamato il calciatore che ha dato l'ok per il trasferimento. La strada è spianata. Bisogna solo trovare l'accordo giusto con il club francese.

Le alternative

Le alternative sono i giovani Marcos Leonardo del Santos e Santiago Gimenez del Feyenoord, ma per entrambi ci vogliono ancora 15/20 milioni. L'altro acquisto di livello, poi, andrà definito sulle fasce. Berardi, Karlsson dell'AZ Alkmaar e Hudson-Odoi del Chelsea sono in cima alla lista.