Calciomercato Lazio | Sarri guarda ancora in casa del Girona: l'ultimo nome

RASSEGNA STAMPA - Ha affrontato l'AZ Alkmaar e si è appuntato Karlsson, poi finito al Bologna. Isaksen ha mandato in tilt tutta la sua difesa, e qualche mese dopo l'ha fatto acquistare dal presidente Lotito. Lo stesso vale per Guendouzi, che l'aveva già adocchiato ai tempi del Chelsea quando affrontava l'Arsenal. Maurizio Sarri è solito prendere spunto dai suoi avversari per i colpi di mercato. Li guarda da vicino, li studia, se li appunta e poi fa il nome alla società. Come riporta Il Corriere dello Sport, è spuntato un altro calciatore nella sua lista.

La Lazio sembra averci preso gusto con gli acqusti dal Girona. Dopo l'arrivo del Taty Castellanos, ormai in piena rampa di lancio dopo gol e assist contro l'Atalanta, adesso l'ultimo nome che è spuntato fuori è quello di Savinho. Sarri l'ha visto in azione in estate durante l'amichevole giocata proprio contro la formazione spagnola (in cui in gol è andato proprio il Taty, da ex). Ala destra brasiliana, 19 anni, rapido, sgusciante, grande dribbling: è già a quota due gol e quattro assist in nove partite di Liga. È arrivato in prestito dal Troyes, da cui è stato acquistato nel 2022. Ha alle spalle una stagione anche nel PSV Eindhoven.

Per la Lazio si tratta di un nome per giugno. Lotito a fine mercato estivo aveva provato a cercare un esterno, senza riuscire a chiudere nessun acquisto. Si era parlato di Greenwood, poi accasatosi al Getafe, di Oscar Bobb, che ha da poco esordito con il Manchester City in Premier League, e anche di Artur del Palmeiras. La valutazione di Savinho si aggira intorno ai 20 milioni di euro. In attesa dei rinnovi di Felipe Anderson e Zaccagni, al momento fermi, la Lazio prova a guardarsi intorno.