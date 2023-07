Calciomercato Lazio | Sarri ha chiesto un giocatore del Torino: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RICCI - Non solo Torreira, per la regia la Lazio è sulle tracce di Samuele Ricci del Torino. Stando a quanto rivelato da Gianlucadimarzio.com, la richiesta sarebbe arrivata direttamente da Sarri: "I granata - si legge - non vorrebbero cedere il calciatore, che ha una valutazione molto alta. Tuttavia, come detto in precedenza, il profilo di Ricci è in cima alle preferenze di Maurizio Sarri".

Pubblicato il 3/07 alle 21.00