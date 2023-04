Calciomercato Lazio, Sarri ha scelto i suoi regali per la Champions

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in fuga per la Champions. L’obiettivo sembra essere sempre più vicino, ma mai abbassare la guardia. Il secondo posto è consolidato, restano altre otto sfide per difenderlo e allontanare ancora di più le inseguitrici. La competizione europea è il sogno dei biancocelesti e di Sarri che, qualora dovesse centrarlo, avrà senza dubbio bisogno di rinforzi soprattutto se qualcuno dovesse lasciare la Capitale. La qualificazione è la chiave di tutto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per poter fare un buon mercato e avere una squadra attrezzata per affrontare le sfide in Europa, servirà per forza guadagnarsi quel posto. Nel caso, il tecnico ha già pronti due nomi di giocatori che possono essere utili alla causa. Il toscano riabbraccerebbe molto volentieri Piotr Zielinski, a prescindere dalla partenza o meno di Milinkovic. L’interesse non è nuovo, come anticipato già. Non sarà facile strapparlo al Napoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo al momento è in stand by. La cifra richiesta è abbastanza consistente, non meno di 25/30 milioni di euro. Senza contare che poi la società dovrà trattare col polacco per l’ingaggio, attualmente sfiora i 3,5 milioni di euro. L’altro profilo nella lista dei vorrei è quello di Pinamonti, considerato ideale come sostituto di Immobile. Il centravanti, come anticipato, è stato riscattato dal Sassuolo per venti milioni e viene valutato non meno di 25. L’ingaggio supera i due milioni di euro. Altro ostacolo da superare per portarlo in città.

