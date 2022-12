Calciomercato Lazio, Sarri immagina la nuova difesa: ai lati due terzini volanti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il mercato inizierà a gennaio, di giorni prima della partenza ufficiale ce ne sono ancora, ma le squadre hanno già iniziato a guardarsi intorno per bruciare la concorrenza. La Lazio, invece, è bloccata dall'Indice di Liquidità e, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dai debiti fiscali-retributivi che scadranno il 22 dicembre. Prima di potersi muovere il duo Lotito-Tare dovrà cedere profili come Kamenovic o Fares, osservando con attenzione anche la situazione Muriqi e aspettando offerte cash per Luis Alberto.

Nel frattempo Sarri sogna la sua nuova Lazio, nonostante per dieci elementi su undici sia già composta, è proprio quel giocatore in più che cambierebbe l'assetto. Il tecnico della Lazio, infatti, ha ben incastonata nella sua testa una Lazio diversa, composta da due terzini volanti individuati in Lazzari, da una parte, e dall'altra il preferito del mister, Parisi, oggi in forza all'Empoli. E' un anno, infatti, che il terzino classe 2000 è finito nella lista di Sarri, è in cima da sempre e ha chiesto un sforzo alla società per portarlo a Roma, nonostante la richiesta da 15 milioni di euro del presidente Corsi sia effettivamente elevata. Su di lui, a complicare la situazione, c'è una concorrenza importante: la Juventus ha chiesto informazioni, la Fiorentina non ha mai nascosto il suo interesse e dalla Germania il Wolfsburg ha fatto un sondaggio.

LUCA PELLEGRINI - E' in questo scenario complesso e ancora da definire, nonostante l'amicizia che lega i due presidenti (Lotito e Corsi), che si inserisce il nome di Luca Pellegrini. Seppur con caratteristiche diverse da Parisi, anche il giocatore della Juve, in prestito all'Eintracht Francoforte, è stato approvato dall'allenatore, il quale lo considera un'opzione valida per rinforzare l'out mancino. A proporlo alla Lazio, come raccontato in esclusiva dalla nostra redazione, è stata la scuderia Raiola, gestita dall'avvocato Rafaela Pimenta, con la quale Lotito ha trattato il trasferimento di Romagnoli in estate e parlerà anche in ottica Fares e Armini. L'esterno romano a gennaio potrebbe far ritorno in bianconero, vista l'esperienza tutt'altro che positiva in Germania, ed è di questa situazione che la Lazio potrebbe approfittare, per regalare a Sarri il suo terzino.