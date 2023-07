Calciomercato Lazio | Sarri riflette sul futuro: quella frase a fine maggio…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - C’è una frase di Maurizio Sarri che suona come un monito in questo luglio afoso, torrido, rovente per quanto riguarda i rapporti tra proprietà e tecnico. Era il 28 maggio, nella conferenza stampa post Lazio-Cremonese, Sarri era stato chiaro: “Non è detto che si debba andare avanti per forza perché c’è un contratto. Parleremo col presidente, sentiamo le idee che ha, se siamo ancora in sintonia, andiamo avanti tranquillamente. Ci sono più introiti, qualcosa si può fare. Non ho intenzione di lasciare la Lazio, ma neanche di fare qualcosa che non mi sta più bene”. Sarri ottenne rassicurazioni nel vertice, andato in scena a Formello, con Lotito, Calveri e Fabiani. Era l’8 giugno e tutto sembrava presagire un’estate di obiettivi condivisi. Soprattutto dopo l’addio di Tare che, com’è noto, non aveva mai avuto particolare feeling con l’allenatore. Eppure, due mesi dopo, lo scenario è cambiato. Il ritiro di Auronzo è terminato con un solo acquisto, quello di Castellanos, giocatore che Sarri ha accettato, ma che non era tra le sue prime scelte. Tra l’altro l’argentino è arrivato quando il ritiro era ormai agli sgoccioli.

PROMESSE - Lotito aveva promesso almeno due acquisti prima che la squadra partisse per il Veneto, aveva rassicurato Sarri sul fatto che avrebbe creato una struttura dirigenziale in grado di supportarlo e che il tecnico sarebbe stato al centro del nuovo ciclo e nella scelta dei nuovi acquisti. A oggi, invece, alcuni sono sfumati, mentre altri appaiono inavvicinabili: da Milik a Berardi, passando per Zielinski e Pellegrini, fino ad arrivare a Ricci. Nessuno dei calciatori che il tecnico voleva con sé è stato acquistato e al momento non sembra ci siano grossi margini per far sì che le cose cambino. Sarri si sente solo, abbandonato, tradito rispetto a quelle che erano state le promesse di inizio giugno. Ci sono tante cose che hanno scosso il tecnico. Il ribadire che la scelta dei giocatori è solo del presidente, la delegittimazione di giocatori da lui indicati (come Berardi e Sanabria), infine la stilettata che l’ha dipinto come colui che sta bloccando il mercato, a causa dei continui rifiuti opposti alle proposte del club (vedi Lo Celso e Fred).

RIFLESSIONI - In questo momento, dunque, l’allenatore non vede unità d’intenti, si sta facendo forte dell’amore della tifoseria e del legame sempre più solido che c’è con il gruppo. Non vuole abbandonare la nave, non intende lasciare una squadra che sente sua e che gli ha ridato il gusto e la gioia di lavorare sul campo. Ma vorrebbe che le promesse venissero mantenute e quindi spera ancora in un mercato condiviso, all’altezza di una stagione che vedrà la Lazio ripartire da un secondo posto e affacciarsi alla Champions League. Senza trascurare anche le figure dirigenziali che il tecnico vorrebbe per rafforzare la struttura del club e che l’aiuterebbero nella gestione quotidiana del lavoro. Lotito e Sarri si vedranno nei prossimi giorni, presumibilmente martedì, prima della partenza della Lazio per l’Inghilterra. Ci saranno diversi punti da chiarire, perché per andare avanti insieme serve sintonia. Non basta un contratto.