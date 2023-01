Calciomercato Lazio, Sarri spinge per Bonazzoli: la situazione

Il tecnico ha messo la punta della Salernitana in cima alle sue preferenze e la società è al lavoro per accontentarlo...

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna, la Lazio si prepara a sfidare il Milan. Un match difficile contro un'avversaria forte e arrabbiata dopo il ko in Supercoppa contro l'Inter. Alle molte difficoltà si aggiunge anche l'assenza di Ciro Immobile. La lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra lo costringerà ai box per circa tre settimane. Il capitano sta lavorando per accelerare i tempi, ma in casa biancoceleste si riflette sulla necessità di rimpinguare il reparto avanzato. Felipe Anderson si sta destreggiando bene da falso nueve, ma serve una pedina in più per permettere a Sarri maggiori scelte e rotazioni. Il nome caldo di queste ore è Federico Bonazzoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe lui il preferito assoluto del mister. La duttilità tattica e un discreto senso del gol (dieci centri nella passata stagione) ne fanno il calciatore che potrebbe fare al caso della Lazio. Il tecnico lo ha ribadito al presidente che proverà ad accontentarlo. In questo momento il calciatore della Salernitana precede Sanabria e le piste estere (da Mariano Diaz a Boye, passando per Jutglà). La società campana, però, ha speso 5 milioni per il calciatore e spinge per incassare. La Lazio è all'opera per trovare la soluzioni giuste per regalare l'attaccante al tecnico toscano. Qualora poi l'affare si rivelasse irrealizzabile a quel punto non sono escluse sorprese delle ultime ore. Per quello che riguarda Luca Pellegrini, la situazione è in standby con l'attacco che è diventata la priorità assoluta.

